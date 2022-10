Multe ai no vax | ipotesi rinvio La bomba di Ciriani

Cancellazione delleai No, rinunciando all'incasso di 1 milione e 800mila euro per le sanzioni comminate a chi ha aggirato l'obbligo vaccinale. E poi ancora stop alle mascherine negli ospedali e nelle residenze ...Una moratoria per leai noL'altro dossier allo studio è quello di una moratoria delleai noover 50: la prima ipotesi è quella di congelare fino a giugno ledi 100 euro ...Il governo prende tempo sulle sanzioni. E sulla commissione Covid il Pd teme una trappola «La commissione d'inchiesta sul Covid non sarà un assist ai No Vax. L'obiettivo non è mettere in discussione m ...Multe No Vax over 50 rinviate o congelate L'esecutivo pensa di cancellare in qualche modo la pena pecuniaria. Intanto le ...