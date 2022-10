Loredana Bertè esulta per l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal GF Vip | «Le parole sono armi | feriscono e possono uccidere Impariamo a usarle»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 28 ottobre 2022)- Instagram Le frasi riprovevoli dicontro Nikita Pelizon, che per lei “portava iella“, nonpassate inosservate a, che in passato ha subito indirettamente lo stesso tipo di accuse, dato che la carriera della sorella Mia Martini è stata fortemente compromessa dai pregiudizi e dall’ignoranza. Proprio per questo, nelle scorse ore, la cantante si è detta contenta deldella concorrente dal Grande Fratello Vip, in seguito ad un provvedimento preso contro le sue gravi frasi. “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di “portare sfiga” è inaccettabile sotto ogni punto di vista“ ha esordito infatti lain una storia su Instagram, rimarcando ...