GF Vip | Loredana Bertè tuona contro Elenoire Ferruzzi e tira in ballo Signorini

(Di venerdì 28 ottobre 2022) All’indomani dell’eliminazione didalla Casa del Grande Fratello Vip 7 mediante un televoto flash, è arrivato il commento di. L’artista ha particolarmente al cuore la vicenda., infatti, è stata messa al televoto e poi “cacciata” dai telespettatori perché ha messo in giro voci secondo cui la sua coinquilina Nikita Pelizon porterebbe sfiga. Voci che in passato hanno rovinato la vita di molte persone e artisti tra cui Mia Martini, la sorella diBerté appunto. Grande Fratello Vip 7,Berté sull’eliminazione di: “Provvedimento giusto” “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di porta sfiga è inaccettabile sotto ogni punto di vista” ha scritto ...

Arriva anche il commento diBertè su alcune dichiarazioni infuocate che Elenoire Ferruzzi aveva fatto al GFcontro Nikita. Non ci saranno, forse, più polemiche per commenti e situazioni al GFlegate ad Elenoire ...Bertè è intervenuta su Instagram contro Elenoire Ferruzzi per le parole usate contro Nikita Pelizon al Grande Fratello7 . La cantante non ha gradito che la modella triestina sia stata ...Gf Vip 7: dopo il flop di Ferruzzi, bene Dal Moro e Donnamaria Dall'eliminazione della vippona, alla bella pagina di Patrizia Rossetti con Emanuela Folliero: tutti i top e i… Leggi ...E' Loredana Bertè a ringraziare il pubblico che segue il GF VIP 7 per l'eliminazione di Elenoire Ferruzzi Quello che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 7, sarebbe dovuto accadere ...