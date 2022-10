Elenoire Ferruzzi | Antonino fa delle illazioni sul video dello sputo

Leggi su novella2000

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LedisulAl Grande Fratello Vip i colpi di scena non finiscono mai e ieri sera abbiamo assistito all’eliminazione diper volere del pubblico, mediante televoto flash. Cosa è accaduto? In trasmissione sono stati raccolti molti dei tantiemersi nel corso di queste settimane in cui L'articolo proviene da Novella 2000.