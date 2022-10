Djimsiti sul mercato | «Sto bene all’Atalanta | ma può accadere di tutto»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le parole del difensore dell’Atalanta Beratsu quello che poteva essere un possibile addio estivo Ai microfoni de L’Eco di Bergamo, ha parlato il difensore dell’Atalanta Berat: sopratsu un retroscena estivo per quanto concerne il. PARTENZA POSSIBILE – «? Ne avrei parlato con l’Atalanta se fosse arrivata una vera e propria offerta irrinunciabile. Io sono felice qui, ma sarebbe una bugia se dicessi che non penso che possadi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

