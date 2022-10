Andreas Seppi | l' uomo dei 4 record

Un ragazzo perbene, il miglior allievo che un coach di tennis possa avere, un pezzo di storia del tennis italiano che finisce in archivio.da Caldaro ha detto basta dopo oltre 20 anni di onorata attività. Ventanni trascorsi in giro per il mondo a lottare e a combattere punto a punto con alcuni dei più grandi campioni della ...... a Brest si fermano presto Arnaldi e Mager Al Challenger 80 di Ortisei (cemento indoor), con ben 12 italiani presenti in tabellone, si è celebrato il passo d'addio diche a 38 anni ha ...Tennis - ATP, evidenza, Flash, Interviste, Italiani | "Non avrei mai immaginato, ad inizio carriera, di riuscire a mantenermi al top per così tanto tempo". Così Andreas Seppi commenta il suo ritiro ad ...La carriera di Andreas Seppi è terminata nel Challenger di Ortisei, contro il tedesco Yannick Hanfmann. Un addio lontano dai riflettori, per un giocatore che ha costruito la sua carriera sul lavoro, ...