Probabili formazioni Verona-Roma | dodicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Le due squadre si sfideranno alle 18:30 di lunedì 31 ottobre nel palcoscenico dello stadio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le due squadre cercano punti cruciali. Quali saranno le scelte di Bocchetti e Mourinho? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana, Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti e le news di formazione.– Bocchetti ancora alle prese con diverse assenze potrebbe recuperare Doig e schierarlo al posto di Depaoli; in attacco Kallon ed ...