Napoli | Spalletti | ‘Kim è impressionante Strano essere primi nel girone del Liverpool | con i Reds sarà una finalina…’ | Champions League

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 2022-10-27 00:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilfa cinque su cinque incon il successo per 3-0 contro i Rangers. Il grande protagonista è Luciano, bravo a rendere tutti protagonisti in questa macchina che funziona alla grande. Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: “C’è la capacità di farsi trovare pronti, la disponibilità di tutti che dimodi avere. Politano e Raspadori hanno fatto quei recuperi palla importanti. Queste sono cose che fanno diventare la squadra più forte. Questo permetterà di giocatori sempre freschi facendo la differenza ogni partita”. LA DISPONIBILITÀ DELLA SQUADRA – “Contano i calciatori forti e io ne ho ...

Ildici mette 15' a liquidare la pratica Rangers e ora, dopo il 3 - 0 agli scozzesi e la vittoria con lo stesso punteggio del Liverpool ...Con questo risultato la squadra disi mantiene a punteggio pieno e in testa al gruppo A. All'ultima giornata ilandrà ad Anfield contro il Liverpool per conservare il primato nel ...Nell’ultima partita di questa Champions in cui il Napoli si è sempre più esaltato (15 punti e 20 gol in 5 gare) sarà il Liverpool a dover avere paura. Martedì ...Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per avere piu' infor ...