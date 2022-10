Napoli | Forti in Champions per acquisire la giusta mentalità in campionato

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nessuna competizione va abbandonata Ilcontinua a vincere e nessuno di noi tifosi pensa che la serie di vittorie si debba interrompere prima o poi. Esami continui tutti superati brillantemente e con il massimo dei voti, giocatori giovani presi da campionati o squadre di medio-basso livello, lasciavano presagire ad untransitorio nel quale vecchio e nuovo si alternavano lasciando spazio alle polemiche degli ultimi tempi. Eppure siamo a d’avanti ad una squadra di leoncini affamati che non aspettano più mamma leonessa o papà leone per imparare a cacciare ma si lanciano da soli contro zebre e bufali per soddisfare la propria fame di vittorie. Eppure c’è calma e tranquillità in città e molti non si lasciano trasportare dall’euforia dei media verso la squadra e i singoli azzurri. Maturità o scaramanzia? La prossima di ...