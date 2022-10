Michelle Hunziker | «Prendersi cura del sorriso è un gesto di benessere»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Se ilè lo strumento migliore che abbiamo per creare empatia con le persone, stare attenti all'igiene e alla salute dei propri denti è unche aumenta la sicurezza in se stessi. Ce lo raccontainsieme a qualche beauty fail

Ecco come si tiene in forma la conduttrice più amata del piccolo schermo italianoè senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare le pagine dei principali ...Torna a parlaresul probabile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi . Indubbiamente questo è il gossip del momento anche se nelle ultime ore sembrava che tra i due fosse definitivamente finita. ...Se il sorriso è lo strumento migliore che abbiamo per creare empatia con le persone, stare attenti all'igiene e alla salute dei propri denti è un gesto che aumenta la sicurezza in se stessi. Ce lo rac ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme e Chi, in uno dei suoi ultimi servizi, avrebbe rivelato che l'imprenditore avrebbe imposto delle condizioni a… Leggi ...