LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | scoglio argentino verso i quarti di finale Si inizia non prima delle 17 30

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Garin – Così la giornata di ieri Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno del torneo ATP 500 ditra Jannik, testa di serie numero 6 dell’evento austriaco, e l’Francisco. I due si sono già affrontati in due occasioni nele in situazioni decisamente particolari. Ididel Masters 1000 di Miami, infatti, si sono chiusi quasi subito con il ritiro dell’altoatesino quando era sotto 4-1; un torneo, quello, estremamente fortunato per l’, che arrivò in semitra numerosissimi problemi ...

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Cerundolo scenderanno in campo oggi (giovedì 27 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata ...In Coppa Davis, invece,era appena arrivato dai duri US Open: vinse comunque in tre set, ma Cerundolo non si dimostrò sprovveduto sul veloce indoor. A Vienna il numero 1 d'Italia si è imposto ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Cerundolo, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2022 (cemento indoor). I due si sono scontrati da poco nella fase a gironi ...A che ora e come seguire la sfida tra Jannik Sinner e l'argentino Francisco Cerundolo, primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2022.