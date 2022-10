Lazio-Midtjylland le pagelle e il tabellino della partita 

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022)lee ilpartita. Gara da dentro o fuori per i biancocelesti, chiamati alla vittoria. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Serata europea per lache affronta ilper cercare di ottenere punti preziosi in ottica qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Reduci dal 2-0 conquistato sul campo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.