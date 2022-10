Cessione Sampdoria | Bisagno | 'Al Thani? Li conosco | le tempistiche non devono sorprendere'

Samp News 24

Commenta per primo Spunta una nuova indiscrezione relativa alla trattativa delladella. L'operazione, sino ad oggi, è stata condotta in maniera decisamente poco convenzionale, con tanto clamore mediatico e numerose dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti, ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", Al Thani dà ... Cessione Sampdoria, Bisagno: «Al Thani Conosco i loro tempi» Il noto industriale Marco Bisagno, presidente di Gin e Cantieri Marioti da sempre legato alla Sampdoria, ha espresso le sue considerazioni in merito al possibile acquisto del club da parte dello sceic ...Pioli sempre più leader di un Milan travolgente in cui tutti si mettono in mostra: niente cessione, c'è un calciatore che convince tutti.