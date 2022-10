Calciomercato Juventus | blitz a gennaio | 100 milioni subito

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La, visto come stanno andando le cose, sembra pronta a fare follie vere e proprie nel mercato diper rinforzare la rosa. Nonostante l’assoluto protagonismo dellanell’ultima sessione di mercato, con una serie di rinforzi di assoluto spessore, i bianconeri sembrano pronti a tornare a mettere mano al portafogli per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Nessuno, infatti, si aspettava che la stagione potesse prendere questa piega con l’enorme distanza dal primo posto e l’eliminazione dai gironi di Champions League dopo la sconfitta in casa del Benfica. Il rischio è che quanto successo a livello europeo possa avere conseguenze nel resto della stagione; forse anche per questo, la società sembra intenzionata a tornare sul mercato e la cifra pronta è di quelle folli. LaPresseL’obiettivo della ...

Tra le sorprese, certamente, va annoverata anche la, non unica protagonista di un percorso che ha fin qui disilluso le aspettative rispetto le iniziative preliminari.1 La seduta di allenamento odierna della, spiega Sky Sport , ha confermato la presenza di un piccolo affaticamento agli adduttori per Dusan Vlahovic , anche se non dovrebbe trattarsi di niente di grave e la sua presenza per la ...Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, è stato vicinissimo alla cessione in estate: il Manchester United è stato ad un passo dall’acquistarlo nella sessione estiva di calciomercato, ...La Juventus guarda al dopo Allegri: il livornese sotto esame, l’erede a fine stagione può portare un volto nuovo Andrea Agnelli, un paio di settimane fa, ha parlato chiaro: Massimiliano Allegri non si ...