A2A aprirà un Hub dell’innovazione a Tel Aviv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) A2A e il fondo di investimento tecnologico israeliano SIBF hanno firmato un memorandum d’intesa che prevede la realizzazione di un hub congiunto dedicato all’innovazione con base a Tel. L’accordo – spiega una nota – favorisce inoltre la condivisione di know how ed expertise per la valutazione delle reciproche opportunità di investimento in startup, sia italiane che israeliane, con un forte focus sul tema della transizione ecologica. Grazie a questo accordo A2A diviene l’unico partner italiano di SIBF e amplia il proprio orizzonte di innovazione allargando il perimetro delle attività in Israele, uno degli ecosistemi del settore più avanzati al mondo. Con questa operazione, in linea con il proprio Piano Industriale, il Gruppo compie un ulteriore passo avanti nella strategia di Open Innovation -basata su un ampio modello sinergico di scouting, progetti di ...