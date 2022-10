Ultime Notizie – Ucraina | Kadyrov invoca la “jihad a cui tutti devono partecipare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ramzanla “a cui” contro l’e anticipa una offensiva. “Abbiamo deciso non di difenderci, ma di attaccare”, ha affermato in un video pubblicato su Telegram, dove è seguito da tre milioni di persone. “Sono decisamente insoddisfatto per la situazione in cui ci troviamo, ma chi è al comando capisce le cose più di me”, ha sottolineato, con una nuova stoccata ai vertici della Difesa in Russia. “Non ci fermeremo. Non a Zaporizhzhia, non a Kherson. Odessa, Kiev e Kharkiv sono nostre. Tutte le regioni e l’interasono territorio russo“, ha aggiunto il leader ceceno appena promosso al grado di colonnello generale, a capo di milizie indipendenti come i mercenari della Wagner, nel messaggio in cui ...