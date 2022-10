Roma | trans trovata morta in hotel ad Ardea | arrestato 35enne

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unitaliano è statoper la morte di unaessuale di origine argentine, il cui corpo è stato ritrovato il 5 ottobre scorso in una camera d’albergo di, località Marina Tor San Lorenzo a. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto dell’uomo gravemente indiziato dell’omicidio di Alejandro Daniel Cabral per motivi ancora da chiarire. L’evento destò parecchio scalpore nella comunità, date le circostanze sospette nelle quali fu rinvenuto il cadavere. Particolarmente complicata l’attività d’indagine sulla vittima a causa della totale assenza di ...

