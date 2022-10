Omicidio a Roma | 22enne accoltellato per strada | ferite mortali alla schiena

L'ipotesi è quella dell'L'auto ha travolto, uccidendolo, Francesco Valdiserri in via Cristoforo Colombo a. Il ... La ragazza è attualmente agli arresti domiciliari per l'accusa distradale aggravato dalla guida ...È giallo sulla morte del 25enne trovato ucciso con una coltellata alla schiena in zona Tuscolana, a Roma. L’allarme è scattato ieri sera in via Publio Rutilio Rufo, ...Omicidio Gioia, in primavera del 2023 la sentenza. Anche se in maniera ufficiosa, si inizia ad intravedere il percorso del processo che sta attirando l’attenzione della città di Avellino, processo tes ...