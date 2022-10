Napoli-Rangers | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilaffronta i Glasgowin un Maradona che si preannuncia essere infuocato. Una vittoria aprirebbe agli azzurri la concreta possibilità di chiudere il girone da primi in classifica. Ivenderanno cara la pelle e proveranno a fare risultato in un campo decisamente complicato. QUI– Spalletti si affida nuovamente ad Alex Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. Ndombele, Lobotka ed Elmas dovrebbero formare il trio di centrocampo, con Politano, Simeone e Kvaratskhelia in attacco. QUI– Idovrebbero schierarsi con McGregor tra i pali. Tavernier, Sands, Davies e Yilmaz formeranno la linea difensiva, mentre Lundstram, Jack, Wright, Arfield e Kent agiranno a centrocampo. Unica punta ...

è la partita in programma stasera 26 ottobre alle 21:00 , quinto turno, secondo di ritorno, della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023 . La squadra di Luciano Spalletti,...... conclusione di Pesce su cross di Giannini ma la realizzazione non inquadra la porta 2' Primo squillo della gara, azione deie palla in calcio d'angolo INIZIA LA PARTITA!Youth ...Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la prossima gara di Champions League tra Napoli e Rangers Glasgow.Con metà della quinta giornata in sospeso, nove squadre hanno prenotato i loro posti negli ottavi di finale di Champions League poiché i posti negli ottavi di ...