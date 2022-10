Milan | Gazidis | «Aumentare il monte ingaggi? Siamo sempre in un processo di crescita»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’amministratore delegato del, ha parlato di vari argomenti a margine dell’Assemblea degli azionisti rossoneri Ivan, amministratore delegato del, ha parlato di vari argomenti in occasione dell’Assemblea degli azionisti rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.– «in undi. Ogni anno cresceremo, questadi ricavi significa che è possibile fare cose più grandi nel mercato. I soldi sono disponibili per investire su tutti gli aspetti del club,e nel mercato». RINNOVO LEAO – «Non servono voci in più oltre a quella di Paolo Maldini, a cui viene settimanalmente chiesto in merito alla questione Leao. ...

... Ivanlascerà la poltrona di amministratore delegato in via Aldo Rossi. Un percorso durato quattro anni e coinciso con la rinascita sportiva e finanziaria del. Il dirigente rossonero ha ...Magari guardando all'esempio delche dopo tanti anni ha dato fiducia a Paolo Maldini ... da Scaroni a, passando per Moncada, Massara, sino a mister Pioli ). E sono tanti in questo senso i ...A margine dell'assemblea degli azionisti del Milan per l'approvazione del bilancio, il CEO rossonero Ivan Gazidis ha parlato così del futuro: "Con Emirates abbiamo un rapporto che dura da tempo, mi ...L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato, a margine dell’Assemblea degli azionisti rossoneri, durante la sessione di Q&A Queste le sue parole principali riportate da Tuttomercatoweb ...