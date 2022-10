Le parole di Michelle Hunziker sulla fine e sul ritorno con Tomaso Trussardi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) E’ al settimanale tedesco Bunte cheha raccontato qualcosa in più delladel matrimonio cone forse anche del loroin coppia. A dire il vero non è molto chiaro sesono tornati insieme. La showgirl e conduttrice confida che in amore può accadere anche l’impossibile, che qualcosa le è sfuggito nel suo matrimonio, che bisogna sempre fare qualcosa di buono nella vita di coppia, ogni giorno, mai dare nulla e nessuno per scontato. Non si capisce però fino in fondo seabbia intenzione di confermare ilcono il definitivo ...