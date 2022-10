Agenzia ANSA

Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdestan iraniano, per commemorare Mahsa Amini a 40 giorni ...Trekker spagnolo arrestato Il trekker spagnolo Santiago Sánchez, di cui non si hanno notizie da tre settimane, sarebbe stato arrestato mentre si trovava in. Lo si apprende da notizie, ancora non ... Iran:'polizia spara ai manifestanti che commemorano Mahsa' (ANSA) - ISTANBUL, 26 OTT - Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdestan iraniano, per commemorare ...Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdestan iraniano, per commemorare Mahsa Amini a 40 giorni dall ...