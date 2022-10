Influenza | Lombardia | oltre 360 000 dosi somministrate dal 5 ottobre

Casi in crescita Con l'inoltrarsi verso la stagione invernale sempre più in crescita sono i casi die Covid. Secondo l'ultimo bollettino diramato da Regioneil numero di ...'La- ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - ha ... Questo perché riteniamo utile ribadire l'importanza di vaccinarsi, sia contro l'che per ...Per ricevere la propria dose, i cittadini possono rivolgersi al proprio medico di base o al pediatra, oppure prenotare direttamente dal sito web della Regione, in farmacia o in un centro vaccinale ...Sempre nella scorsa settimana, i medici sentinella hanno inviato 30 tamponi naso-faringei, 6 (20%) dei quali è risultato positivo per virus influenzale A(H3N2) e 2 (7%) per Covid. "La Lombardia - ha ...