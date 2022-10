Assemblea parlamentari M5S | Conte | ' Furore ideologico su RDC' Grillo | ' No interviste | abbonatevi'

... "Non avete con voi maggioranza cittadini" Grillo questa mattina 26 ottobre è arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della Minerva per l'deia cui partecipa anche il ...'C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza'. Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando all'dei5 stelle. 'In tutti i Paesi è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di persone dalla povertà - aggiunge Conte - . Dire che chi percepisce ...(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che che mai ". Lo ha detto, a quanto riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ..."C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un ...