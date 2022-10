Alfa Romeo Tonale entra nei Carabinieri | 360 in arrivo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L'Arma deiarruola: firmata la determina per l'acquisto di 360 vetture in versione Hybrid 1.5 160 Cv con allestimento RMB pesante - monocellula, adatte alle esigenze dell'...

Tonale è stata eletta Auto Europa 2023 . I soci della UIGA (acronimo di Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive ), la giura popolare e quella degli opinion leader hanno designato...L'Arma dei Carabinieri arruolaTonale: firmata la determina per l'acquisto di 360 vetture in versione Hybrid 1.5 160 Cv con allestimento RMB pesante - monocellula, adatte alle esigenze dell'Arma. La spesa per l'...