Xavi | «Domani guarderemo la partita dell’Inter A volte chi lo merita non vince» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022)si giocherà Barcellona-Bayern di Champions League. Unaimportantissima per gli uomini di, che rischiano di dire addio alla massima competizione europea e di ritrovarsi a giocare in Europa League. Il tecnico blaugrana ne ha parlato in conferenza stampa. Gli è stato chiesto cosa si aspetta dalladi, anche se non dipende da lui e come può influire il risultato. «Dobbiamo dimostrare a noi stessi che possiamo essere a un buon livello e competere contro questi rivali e che Monaco è stata una vergogna, un incidente, perché non siamo stati offensivi. Dobbiamo dimostrare di essere protagonisti del gioco, prendere loro la palla ere per dimostrare che possiamo competere. Il Bayern è una delle migliori squadre del mondo. A ...