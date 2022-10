Uomini e Donne | Teresa Cilia svela perché non ci sarà mai un ritorno di fiamma con Salvatore Di Carlo

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 ottobre 2022)dinon sono più una coppia ormai, da qualche mese. E’ noto a tutti che l’ex tronista stia soffrendo parecchio per la fine di questo matrimonio, in cui credeva tantissimo. Non è la prima volta chedecide di condividere con i suoi follower le sensazioni dopo la grande delusione d’amore. E, infatti, per l’ennesima volta ha deciso di raccontarsi a proposito di ciò. Messaggi di forza e speranza, lanciati dall’influencer, che si è detta ferma e sicura della sua decisione di proseguire per la sua strada, nonostante la mnacanza che si fa sentire: Allora ragazze questa domanda me la fate in tante. Allora, non è che non mi manca, sarei falsa e finta a dire no. Comunque siamo stati tanti anni insieme, siamo stati sposati, l’amore era tanto. Ho investito tanto su questo ...