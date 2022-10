Ultime Notizie – Governo | Meloni a Serracchiani | “Mi guardi | le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Ho sentito dire che io vorrei le donne un… Onorevole, mi, leche ioun? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura, ma le debbo dire che non la condivido. Io stamattina io ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità?…”. Così la premier Giorgia, nella sua replica alla Camera prima del voto di fiducia al, risponde alle dichiarazioni della deputata dem, presente in Aula. “Certo, ho parlato anche di natalità e di famiglia. Sa perché? Perché io considero, sì, una sconfitta che una donna debba ...

Il Sole 24 ORE

Lesulla guerra in Ucraina in diretta Allarme In Norvegia l'allarme è sempre alto. La polizia ha arrestato un ricercatore nella città artica di Tromsoe : diceva di essere brasiliano ma ...La Russia apre alla proposta del presidente francese Macron di includere Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui di pace. Il presidente tedesco Steinmeier in treno nella capitale ... Ucraina ultime notizie. Russia, cestista Usa Griner condannata in appello a 9 anni per droga La sconfitta contro il Maccabi, infatti, ha compromesso in maniera evidente il passaggio del turno e ora la speranza è veramente minima; i ragazzi di Allegri devono vincere le prossime due ma sperare ...Seduti in giardino, Giaele e Daniele si confidano e si scambiano opinioni sulle amicizie nate nell'ultimo periodo.Dopo aver parlato di ...