Regionali Lazio | Sinistra in alto mare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) È magmatica la situazione tra le varie forze in campo del centroalla vigilia dellenelche con tutta probabilità si terranno tra fine gennaio e inizio di febbraio. Agli atti c’è l’appello del governatore uscente Nicola Zingaretti: “Non sta a me entrare nel merito della discussione sul futuro candidato alla presidenza della Regione, però rinnovo questo appello a tutti: non buttiamo ai 10 anni che abbiamo alle nostre spalle. Prevalgano il bene comune, lo spirito di confronto, l’unità, il dialogo. Le elezioni si possono perdere ma non è accettabile che si regalino”. In vista delledelil campo largo è in stallo. Il Pd vuole scegliere il presidente. Molti M5S contrari all’intesa E ancora: “Noi nel- ha spiegato Zingaretti ...