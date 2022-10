Recitano nel film sulla vita del fondatore della Casa del Cavallino anche Patrick Dempsey | Adam Driver e Penélope Cruz

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continuano le riprese deldedicato a Enzo Ferrari.e il cast si sono ora spostati sul Gran Sasso. L’Aquila e tutto il territorio attorno sono il luogo in cui il regista Michael Mann sta girando la scena dell’incidente automobilistico di De Portago, che – durante la Mille Miglia del 1957 – portò alla morte di Ferrari e a quella di nove spettatori. L’attoredurante le riprese delsu Enzo Ferrari in piazza Vittoria, a Brescia, il 10 ottobre 2022. Credit: Ansa/Filippo Venezia Leggi, irriconoscibile con i capelli biondo platino › ...

