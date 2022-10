Quarta giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

BPD - Backdoorpodcast

Unapiena di riunioni Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ieri ... No vax e no pass chiedono però al governo di togliere subito l'obbligo di vaccino (dose) per ...... nella città di Genova , presso il Tower Genova Airport Hotel, si è disputata latappa del ... TORNEO INDIVIDUALE Nelladi sabato 22 ottobre si è disputato il Torneo Individuale di ... Legabasket: il power ranking della quarta giornata BASKET Si interrompe alla quarta giornata l'imbattibilità dell'Olimpia, sconfitta 77-69 dalla Reyer Venezia. Bologna sconfigge 97-71 Treviso e ora guida a punteggio pieno, in… Leggi ...Prima vittoria in serie A della Givova Scafati: Tezenis Verona sotto 92-87. Vittoria dedicata a Robert Senatore.