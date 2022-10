Omicidio Lisa Gabriele | Maurizio Abate ex poliziotto arrestato dopo 17 anni

(Di martedì 25 ottobre 2022)l’exa 17dal delitto. I carabinieri del Comando Compagnia di Rende (Cosenza) hannoil 50enne in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di di Cosenza, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura locale.all’epoca dei fatti era in forza alla Sottosezione della Polizia stradale di Cosenza Nord: è accusato dell’doloso premeditato, aggravato dai futili motivi ed in concorso con altro soggetto allo stato ignoto, di(22), avvenuto il 7 ottobre del 2005. L’exè ...

Inoltre, stando agli inquirenti, è emerso che il movente dell'sarebbe da ricondurre all'... nonché la morte sospetta della cagnolina deceduta appena dieci giorni prima di. Sono, inoltre, ...Gabriele , arrestato l' ex poliziotto Maurizio Abate a 17 anni dal delitto. I carabinieri del Comando Compagnia di Rende ( Cosenza ) hanno arrestato il 50enne in esecuzione di un'...
(Adnkronos) – Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale, è stato arrestato per l'omicidio "doloso premeditato, aggravato dai futili motivi e in concorso con altro soggetto allo stato igno ...