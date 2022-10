Morto l' uomo più sporco del mondo | non si lavava dal 1954

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Era considerato "l'piùdel". Amou Haji, èdomenica scorsa, il 23 ottobre, nel villaggio di Dejgah, in Iran. L'anziano eremita, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA citata dal Guardian, aveva 94 anni e non sida quando aveva poco più di 20 anni, dal lontano. Haji dormiva in una buca, mangiava carne di porcospino e beveva acqua dalle pozzanghere. Di lui si raccontava che non volesse lavarsi per paura di ammalarsi. Alcuni mesi fa, gli abitanti del villaggio – dai quali non accettava né cibo né acqua ma solo qualche sigaretta – lo avevano convinto a lavarsi per la prima volta. Amou fumava la pipa anche se pare che utilizzasse un "tabacco" piuttoso speciale, formato con l'utilizzo di escrementi di animali. Dopo la sua morte, il ...