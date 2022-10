Migranti | la direttiva Piantedosi | «Due navi ong non in linea con le norme» Ora rischiano lo stop

È quanto si legge nell'articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, citato nelladel ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che prevede la ...Quelladiede vita alle riammissioni informali sul confine nord est italiano. Misure che ...altri ministeri e le altre misure che si potranno mettere in campo per fermare l'arrivo di...Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della ...Settantatré migranti sono a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranée che nell’ultimo soccorso ha tratto in salvo 39 persone, tra cui un donna e diversi bambini che erano su una barca in vetroresin ...