Inzaghi | «Non c’è solo Skriniar in scadenza | spero si risolva tutto velocemente»

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone, ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions di domani contro il Viktoria Plzen. Di seguito il resoconto dimercatoweb.com. Siete a un passo dal passaggio agli ottavi, quanto sarebbe importante? “Sappiamo di avere fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma domani è una finalissima. Siamo nelle condizioni dello scorso anno, con un girone più difficile e la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale con una giornata di anticipo, sapendo che a Monaco sarebbe difficilissimo”. Ritiene che ci sia da sistemare la fase difensiva? “Sì, per i difensori che abbiamo e la squadra che abbiamo, la fase di non possesso dell’anno scorso che è stata la seconda miglior difesa del campionato, dobbiamo crescere. Quando si parla di fase difensiva non si parladi difensori, ma ...

Nel corso della conferenza stampaha toccato vari temi, mas'è sbilanciato sul possibile ritorno di Romelu Lukaku , pur aprendo alla convocazione del centravanti belga. "Lukaku sarà ...Mkhitaryan: "è ancora l'Inter che vorremmo" Insieme a, c'era pure Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa. "Questaè ancora l'Inter che vorremmo, c'è ancora spazio per migliorare. ...(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Come sta Lukaku Se oggi conferma gli allenamenti degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca l'allenamento di oggi ma è in netta ripre ...Il giocoliere armeno ex Roma non si fida del fanalino di coda del gruppo C di Champions. Un successo a San Siro varrebbe gli Ottavi ...