Il segretario Nato Stoltenberg | «Draghi mio successore? Non ci penso | sono concentrato sull’Ucraina»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prima ringrazia i paesi dellaper il loro impegno, poi si congratula con la nuova presidente del Consiglio italiana e in mezzo ilgenerale dellaJenslancia un appello: gli alleati devono fare di più altrimenti Kiev non ce la farà. Ma non vuole distrazioni sulla sua successione: «completamentesulle mie responsabilità comedella». Nell’intervista al Tg3, l’ex primo ministro della Norvegia indica gli obiettivi dei prossimi mesi per la guerra in Ucraina: «Faccio un appello agli alleati, anche all’Italia, a essere responsabili e fare di più, l’Ucraina ha bisogno di ancora più rifornimenti per respingere l’aggressione di Putin». Stoltenber si rivolge poi alla nuova presidente del Consiglio ...