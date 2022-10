Il ritorno di Boris 4 e la sfida all' algoritmo

Il protagonista Pannofino ha così commentato: 'Il graffio, l'intelligenza, il prendere in giro anche la propria casa fa parte di". La serie, che ha cambiato indelebilmente il modo di vedere le ...Potere e voto nel Regno Unito: il legame partito - governo Dopo la fine del governo di...spiegare per che motivo le crisi di governo e il rovesciamento del maggioritario non producano il...Rishi Sunak può tornare a controllare partito e governo e evitare il ritorno al voto La difficile prassi per convocare elezioni anticipate nel Regno Unito lo aiuta ...La serie fenomeno che si prende gioco dei meccanismi produttivi della tv questa volta mira dritto agli algoritmi delle piattaforme di streaming. Con la troupe di René intenta a lavorare… sulla vita di ...