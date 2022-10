Halloween al Bioparco | il 30 e 31 ottobre 2022

(Di martedì 25 ottobre 2022) In occasione dial, di Roma, domenica 30 e lunedì 31. Per tutti i bambini fino a dieci anni e mascherati è previsto un ingresso speciale a 10,00 Euro. (*Attività su prenotazione da effettuarsi il giorno stesso della visita all’ingresso del parco presso il desk prenotazioni) ALPROMOZIONE SPECIALE

Infine, Acquaworld propone lo show da incubo Mortica, mentre ilZoom di Torino punta su iniziative didattiche terrificanti. Quanti volessero dedicare il lungo ponte di2022 al ...In occasione di, domenica 30 e lunedì 31 ottobre aldi Roma per tutti i bambini fino a dieci anni e mascherati è previsto un ingresso speciale a 10,00 euro. Nelle due giornate, dalle ore 11 alle 16,...Promozione speciale Halloween al Bioparco di Roma per tutti i bambini fino a 10 anni di età mascherati che faranno visita agli animali ospiti del giardino zoologico nei giorni del 30 e del 31 ottobre ...Il Bioparco offre due giornate speciali per Halloween. Ingressi scontati e tanti laboratori dedicati ai più piccoli, domenica e lunedì ...