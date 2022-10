Grande Fratello Vip 7 | è giusto dare così tanto spazio agli espulsi?

Anche Nettuno era congiunto con Saturno e questo le davaincertezza. Mentre Urano incline ...profezia di Nostradamus dice che non diventerà mai Re e che al suo posto salirà al trono suo...Ascolti del 24 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale 5 - dalle 21.47 all'1.22 -Vip è stato seguito da una media di 2.501.000 spettatori pari al 19,7% di share (GF Vip Night: 1.074.000 - 29.2%, Live: 572.000 - 18.8%). Su Rai1 la fiction Sopravvissuti 2.595.000 (14,...Stefano Bettarini, che due anni fa era stato squalificato dal Grande Fratello Vip, è tronato a scagliarsi contro il reality e i suoi autori. A far storcere il naso all’ex marito di Simona Ventura è ...Ambra Lombardo in lutto: il suo messaggio d'addio è un'analisi chiara e lucida del mondo di oggi, segnato dalla "deriva emotiva".