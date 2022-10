Campagna informativa “Influenza | prevenire è proteggere”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI medici specialisti dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” entrano nelle scuole. C’è anche Avellino, infatti, tra le 10 province italiane che hanno aderito alla campana “”, promossa da La Fabbrica – Gruppo internazionale leader nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa – e la Società Italiana di Pediatria (Sip) e che ha come obiettivo di informare le famiglie su come difendere i bambini dal virus. L’iniziativa, che si svolgerà in 20 scuole dell’infanzia e primarie, consiste in incontri di pediatri con i genitori con figli di età compresa tra i 4 e i 10 anni. Nell’Avellinese sono due gli appuntamenti previsti: il 27 ottobre (ore 16.45) presso l’Istituto Comprensivo “Pironti” di Montoro, e il 28 ottobre (ore 16.30), presso l’Istituto Comprensivo ...