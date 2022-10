Ancora violenza nel carcere di Avellino | detenuto aggredisce due agenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ennesima aggressione di unnei confronti degliin servizio presso ildi. Lo denuncia Emilio Fattorello, consigliere nazionale del sindacato autonomo Osapp. Undi origine africana, che sta scontando una condanna a trent'anni di reclusione, ha aggredito duecon calci, schiaffi e sputi. Glierano intervenuti per impedire che iluscisse dalla sezione in cui sta scontando la condanna. Medicati presso l'infermeria del, per le ferite riportate hanno ricevuto una prognosi di sette e quattro giorni. Proprio alcuni giorni fa, sottolinea Fattorello, il Garante delle persone detenute in Campania aveva definito "una realtà critica" quella del ...