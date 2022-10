Pellegri | gol e dedica | l’urlo dell’attaccante per risollevare il Torino

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ilvince, soffre e lotta contro l’Udinese: il guizzo diregala tre punti d’oro ai granata contro una delle squadre più in forma del momento Ilvince, soffre e lotta contro l’Udinese: il guizzo diregala tre punti d’oro ai granata contro una delle squadre più in forma del momento. Si è parlato tanto del classe 2001 in questa settimana dopo la rete in Coppa Italia e la conferma contro i friulani. Il ragazzo se sta bene può essere davvero l’arma in più di Juric. L’allenatore crede in lui e l’attaccante deve superare i problemi fisici che l’hanno frenato in queste stagioni.gioca e segna, poi laspeciale a papà Marco che l’ha sempre sostenuto e seguito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio non si ferma più! Direttalive score Come in tutte le ... DIRETTA/ Udinese Torino (risultato finale 1 - 2):show! Gli azzurri che dopo un trittico di ...RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio non si ferma più! Direttalive score VIDEO UDINESE ... La rete che garantisce questa vittoria è arrivata dai piedi di Pietroche si lancia nello ...Video Udinese Torino gol e highlights: il toro espugna la Dacia Arena e andiamo a vedere insieme come i granata riescono in questa impresa essendo i primi ...