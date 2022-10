Marlon Wayans ha sfidato apertamente la cancel culture parlando di White Chicks

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In una recente intervistasi è espresso sulla cosiddettadi uno dei suoi film più celebri. Nel corso di una recente intervista a Buzzfeed è stato chiesto ase un film comeavrebbe avuto successo o se sarebbe stato ignorato, o peggio eliminato, dalla. Dal canto suo l'attore/comico ha risposto che non ha alcuna intenzione di trasformare la propria comicità seguendo gli stilemi vigenti. Secondoquesto genere di film "sono necessari", ha detto per poi aggiungere,di progetti come: "Non se esista un pianeta su ...

Nel corso di una recente intervista a Buzzfeed è stato chiesto a Marlon Wayans se un film come White Chicks avrebbe avuto successo o se sarebbe stato ignorato, o peggio eliminato, dalla cancel culture. Dal canto suo l'attore/comico ha risposto che non ha alcuna intenzione di trasformare la propria comicità seguendo gli stilemi vigenti. Secondo Wayans questo genere di film "sono necessari", ha detto per poi aggiungere, parlando di progetti come White Chicks: "Non so se esista un pianeta su cui questi film potrebbero essere realizzati oggi."