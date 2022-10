Manuel Bortuzzo di nuovo single | Lulù torna alla carica | “Rivediamoci”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Personaggi Tv,e Angelica Benevieri si sono lasciati – “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino”. Non dice così Venditti in uno dei brani suoi più belli?to ad esseree la sua ex,Selassié, gli ha manifestato il desiderio di sentirlo di. La liaison tra i due è finita poco tempo dopo l’esperienza dei due al «GF Vip» e a seguire il nuotatore si è legato a Angelica Benevieri. Una relazione ormai naufragata. Così l’ex gieffina ètain un’intervista… Leggi anche —> “Gf Vip”,: il video della sua nuova fidanzata ha indignato il ...