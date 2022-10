Internazionale

... ma anche uno capace di mescolarsi col(il suo brano Psyché Rock , composto in combutta con ... Gli chiediamo di approfondire, e non si nega: "Lo vedi: non sono uno che vive nella, per ...Se laè una malattia vi prego di non provare a curarmi. Ho tanto bisogno dell'ingenua e fragile ... Ancor meglio se a crearle è un profondo conoscitore dei segreti della musicainglese, di ... La nostalgia pop degli Arctic Monkeys - Giovanni Ansaldo 1' di lettura 19/10/2022 - La direttrice artistica di Biumor e Popsophia terrà una lectio dedicata al tema della nostalgia, in un viaggio che andrà dalla letteratura all'immaginario pop delle serie tv ...Intervista ai due cantautori che, insieme a Franco126, Clavdio, Pop X e Giacomo Laser, hanno reinterpretato le 'canzonette' di PPP per un vinile in edizione limitata firmato Bomba Dischi ...