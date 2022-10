Firenze | Daspo di 3 anni ad uno dei tifosi coinvolti nell’aggressione all’interista al Franchi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Auno deial tifoso interista alha ricevuto undi tre. Ha 56, ma non è quello che nel video si vede che sferra un pugno, quello lo stanno ancora cercando. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. “Il 56enne è stato denunciato già nei minuti successivi alla sfida perché, secondo la ricostruzione fatta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, si sarebbe immediatamente precipitato su uno dei supporter neroazzurri che stava rientrando al proprio posto dopo la rete del 4-3, aggredendolo. Alcuni agenti in borghese della Squadra Mobile di, impegnati nello specifico servizio di ordine pubblico proprio in quel settore, sarebbero ...

di 3 anni per un tifoso della Fiorentina che sabato sera, durante il match con l'Inter allo ... Alcuni agenti in borghese della Squadra Mobile di, impegnati nello specifico servizio di ...Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e undella durata di tre anni: questo è ... Alcuni agenti in borghese della squadra mobile di, impegnati nello specifico servizio di ordine ...Maurizio Auriemma, questore di Firenze, dopo le parole di stamattina in cui affermava di aver identificato l’aggressore del tifoso interista nella tribuna del Franchi in occasione ...Maurizio Auriemma, questore di Firenze, dopo le parole di stamattina in cui affermava di aver identificato l’aggressore del tifoso interista nella tribuna del Franchi in occasione ...