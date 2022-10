Eddie Redmayne ha smesso di vestirsi da Eddie Redmayne

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 ottobre 2022)sta provando alcune cose nuove. La scorsa estate ha frequentato un corso all'École Internationale de Theatre Jacques Lecoq, alias “scuola di clown”, un istituto creativo dove ha studiato “il teatro dell’assurdo”. Lì, l'attore noto soprattutto per i suoi ruoli in The Danish Girl, Les Miserables e La teoria del tutto, ha imparato a ”improvvisare e giocare”, anche se, come ha raccontato a GQ, non c'era nulla di “infantile” nella sua esperienza. Il gioco però si è esteso anche al suo guardaroba. Celebrity Sightings In New York City - October 19, 2022 GothamPerchéha iniziato a divertirsi con il suo stile. Se un tempo l'attore era un classico, ora si è avventurato in acque nuove e più morbide con un piccolo aiuto da parte di Harry Lambert, lo stilista di Harry ...