Agenzia ANSA

L'appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio "fortino della", grazie all'istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere. All'attività ...... individuando ben 15 bivacchi che sono stati geolocalizzati e. Un'attività che ... denaro contante per circa 5000 euro, 155 grammi di circa di cocaina e delle pastiglie disintetica. ... Droga: smantellati 2 gruppi a Taranto, 16 arresti Un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 persone è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Taranto. (ANSA) ...L’operazione dei carabinieri ha interessato mezza provincia, da Lambrugo a Carbonate. Era uno dei mercati più frequentati per la compravendita di cocaina e sostanze sintetiche ...