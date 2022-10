Coppa Italia | programma | date e orari di ottavi e quarti di finale

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date e gli orari (la programmazione tv successivamente) dei prossimi due turni diFrecciarossa 2022 - 2023.  Si inizierà con gli  ottavi di finale  il 10 gennaio, con la sfida tra  Inter e Parma . Chiuderà il turno la sfida del 19 gennaio tra Juventus e Monza . I  ...OTTAVI DI FINALE Inter - Parma, martedì 10 gennaio ore 21 Milan - Torino, mercoledì 11 gennaio ore 21 Fiorentina - Sampdoria, giovedì 12 gennaio ore 18 Roma - Genoa, giovedì 12 gennaio ore 21 Napoli - ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Lega Serie A ha reso note le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma a gennaio. Il Napoli scenderà in campo il 17.