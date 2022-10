Carenza di farmaci | 3mila i medicinali diventati introvabili

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) . L’allarme lanciato dal dirigente dell’Aifa Domenico Di Giorgio Ina ci si sente spesso chiedere di optare per un farmaco diverso da quello di cui si avrebbe bisogno o che si chiede, questo accade perché vi è una crisi della produzione che ha portato alla scomparsa di molti. In particolare, si parla di “antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi e perfino antiepilettici”, a dirlo a Repubblica è Crescenzo Cinquegrana, di Guacci spa, il primo grossista della Campania e che lavora anche nel Lazio. A parlare della crisi del farmaco è anche il dirigente dell’Aifa, Domenico Di Giorgio, che ha detto: «Il numero di carenze dista aumentando: tra giugno 2021 e oggi siamo passati da 2.500 a 3.000». Solo pochi giorni fa, è stata resa pubblica la lettera di Federfarma Napoli, in cui si denuncia proprio la ...